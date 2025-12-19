Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 0.8%  SPI 18’055 0.9%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’200 1.0%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’742 1.1%  Gold 4’328 -0.1%  Bitcoin 69’207 1.9%  Dollar 0.7952 0.1%  Öl 59.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Helvetia Baloise46664220Alphabet A29798540Partners Group2460882
Top News
Keine NVIDIA-Aktien mehr: Warum die SoftBank ihre Position vollständig aufgelöst hat
FedEx-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung befeuert Aktienkurs
PUMA-Aktie im Plus: Refinanzierung über erhöht finanzielle Flexibilität
Aus diesen Gründen wollen immer weniger Mitarbeiter Führungskräfte werden
Mercedes-Benz-Aktie sinkt: Mercedes-Rating von Scope auf "A" gesenkt
Suche...

BRANICKS Group Aktie 22161657 / DE000A1X3XX4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.12.2025 07:00:03

EQS-News: Branicks Group AG: Verkauf des SAP-Tower in Eschborn

BRANICKS Group
1.61 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: BRANICKS Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf
Branicks Group AG: Verkauf des SAP-Tower in Eschborn

19.12.2025 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Branicks Group AG: Verkauf des SAP-Tower in Eschborn 

Frankfurt, 19.12.2025 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat im Rahmen eines Asset Deals den Verkauf des sogenannten SAP-Tower in Eschborn an einen internationalen Investor beurkundet. Das Closing ist für Januar 2026 geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der moderne Gebäudekomplex liegt in der Frankfurter Strasse 1-3 in Eschborn in ausgezeichneter Lage und bester Verkehrsanbindung an die Frankfurter Innenstadt und die Metropolregion Rhein-Main. Es handelt sich um ein Single-Tenant-Objekt, das 2018 fertiggestellt wurde und seit 2020 zum Portfolio der Branicks Group gehört. Das Gebäude hat eine Gesamtmietfläche von 9.100 qm und ein Parkhaus mit 302 Stellplätzen. Es ist voll vermietet.

 

Über die Branicks Group AG:
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. 

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

 

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Strasse 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com


19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Branicks Group AG
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@branicks.com
Internet: www.branicks.com
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID: 2248358

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2248358  19.12.2025 CET/CEST