19.12.2025 07:00:03
EQS-News: Branicks Group AG: Verkauf des SAP-Tower in Eschborn
|
EQS-News: BRANICKS Group AG
/ Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf
Branicks Group AG: Verkauf des SAP-Tower in Eschborn
Frankfurt, 19.12.2025 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat im Rahmen eines Asset Deals den Verkauf des sogenannten SAP-Tower in Eschborn an einen internationalen Investor beurkundet. Das Closing ist für Januar 2026 geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Der moderne Gebäudekomplex liegt in der Frankfurter Strasse 1-3 in Eschborn in ausgezeichneter Lage und bester Verkehrsanbindung an die Frankfurter Innenstadt und die Metropolregion Rhein-Main. Es handelt sich um ein Single-Tenant-Objekt, das 2018 fertiggestellt wurde und seit 2020 zum Portfolio der Branicks Group gehört. Das Gebäude hat eine Gesamtmietfläche von 9.100 qm und ein Parkhaus mit 302 Stellplätzen. Es ist voll vermietet.
Über die Branicks Group AG:
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Strasse 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Strasse 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 9454858-1492
|Fax:
|+49 69 9454858-9399
|E-Mail:
|ir@branicks.com
|Internet:
|www.branicks.com
|ISIN:
|DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
|WKN:
|A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
|EQS News ID:
|2248358
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2248358 19.12.2025 CET/CEST
