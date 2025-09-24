ALBIS Leasing Aktie 340730 / DE0006569403
24.09.2025 10:56:43
EQS-News: ALBIS Leasing AG: Refinanzierungsstruktur weiter gestärkt: Attraktive Refinanzierungslinie mit der NORD/LB abgeschlossen
EQS-News: ALBIS Leasing AG
Hamburg, 24. September 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat die Refinanzierungsstruktur für ihre operativen Gesellschaften weiter gestärkt und eine revolvierende Refinanzierungslinie in Form einer Verbriefung mit der NORD/LB in Höhe von 50 Mio. EUR abgeschlossen.
„Unsere gute, diversifizierte Refinanzierungsstruktur liefert einen nachhaltigen Beitrag zu unserem profitablen Wachstum und ist damit eine bedeutende Säule unserer Strategie. Der Abschluss der Refinanzierungslinie mit der NORD/LB trägt massgeblich dazu bei, diesen Kurs fortzusetzen und unterstreicht einmal mehr die gute und stabile Bonität der ALBIS. Besonders erwähnenswert ist, dass die STS-Verifizierung die Refinanzierung erheblich stärkt und aufwertet“, erläutert Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS.
Mit der neuen Refinanzierungslinie sichert die ALBIS sich die Liquidität für ihren profitablen Wachstumskurs. „Sie ist für uns ein deutliches Signal. Mit unserer guten Refinanzierungsstruktur werden wir auch in bewegten Zeiten ein stabiler Partner für unsere Kunden sein“, so Sascha Lerchl weiter. „Wir danken der QuantFS GmbH, Baker McKenzie, der Maples Group, der SVI GmbH und CSC Trustees GmbH für die wertvolle Unterstützung bei dieser Transaktion. Unser besonderer Dank gilt dem Team der NORD/LB für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“
ALBIS Leasing Gruppe
24.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Deutsch
|ALBIS Leasing AG
|+49 (0) 40-808 100-100
|+49 (0) 40-808 100-179
|info@albis-leasing.de
|www.albis-leasing.de
|DE0006569403
|656940
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
|2203106
|Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit nahezu 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
2203106 24.09.2025 CET/CEST