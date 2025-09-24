Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.09.2025 10:56:43

EQS-News: ALBIS Leasing AG: Refinanzierungsstruktur weiter gestärkt: Attraktive Refinanzierungslinie mit der NORD/LB abgeschlossen

ALBIS Leasing
3.06 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Finanzierung
ALBIS Leasing AG: Refinanzierungsstruktur weiter gestärkt: Attraktive Refinanzierungslinie mit der NORD/LB abgeschlossen

24.09.2025 / 10:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Refinanzierungslinie über 50 Mio. EUR abgeschlossen
  • Nach STS-Regulierung verifiziert
  • Refinanzierungsstruktur der ALBIS Leasing Gruppe weiter gestärkt

Hamburg, 24. September 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat die Refinanzierungsstruktur für ihre operativen Gesellschaften weiter gestärkt und eine revolvierende Refinanzierungslinie in Form einer Verbriefung mit der NORD/LB in Höhe von 50 Mio. EUR abgeschlossen.

„Unsere gute, diversifizierte Refinanzierungsstruktur liefert einen nachhaltigen Beitrag zu unserem profitablen Wachstum und ist damit eine bedeutende Säule unserer Strategie. Der Abschluss der Refinanzierungslinie mit der NORD/LB trägt massgeblich dazu bei, diesen Kurs fortzusetzen und unterstreicht einmal mehr die gute und stabile Bonität der ALBIS. Besonders erwähnenswert ist, dass die STS-Verifizierung die Refinanzierung erheblich stärkt und aufwertet“, erläutert Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS. 

Mit der neuen Refinanzierungslinie sichert die ALBIS sich die Liquidität für ihren profitablen Wachstumskurs. „Sie ist für uns ein deutliches Signal. Mit unserer guten Refinanzierungsstruktur werden wir auch in bewegten Zeiten ein stabiler Partner für unsere Kunden sein“, so Sascha Lerchl weiter. „Wir danken der QuantFS GmbH, Baker McKenzie, der Maples Group, der SVI GmbH und CSC Trustees GmbH für die wertvolle Unterstützung bei dieser Transaktion. Unser besonderer Dank gilt dem Team der NORD/LB für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“


Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

ALBIS Leasing Gruppe 
Stefanie Wallis 
Ifflandstrasse 4 
22087 Hamburg 
T+49 (0) 40 808100 129 
Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

 


24.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALBIS Leasing AG
Ifflandstrasse 4
22087 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40-808 100-100
Fax: +49 (0) 40-808 100-179
E-Mail: info@albis-leasing.de
Internet: www.albis-leasing.de
ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2203106

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit nahezu 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2203106  24.09.2025 CET/CEST

