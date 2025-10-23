EQS-News: ABO Energy sichert KfW-Finanzierung für Umspannwerke

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABO Energy sichert KfW-Finanzierung für Umspannwerke

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Produkteinführung
ABO Energy sichert KfW-Finanzierung für Umspannwerke

23.10.2025 / 16:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

In den nächsten zwei Jahren plant ABO Energy, elf Umspannwerke in Deutschland zu errichten, um neue Wind-, Solar- und Batterieparks ans Netz zu bringen. In der Vergangenheit hat der Wiesbadener Projektentwickler die von ihm errichteten Umspannwerke grundsätzlich gemeinsam mit den angeschlossenen Energieparks anteilig an deren Betreiber veräussert. Künftig aber nimmt ABO Energy Umspannwerke in Deutschland aus strategischen Gründen in den eigenen Bestand. „Das verschafft uns langfristig Vorteile beim Netzanschluss künftiger Projekte und eröffnet erhebliches Potenzial für zusätzliche Erträge“, sagt der für Unternehmensfinanzierung zuständige Geschäftsführer Alexander Reinicke.

Für die Finanzierung der ersten elf Umspannwerke, die planmässig bis Ende 2027 ans Netz gehen, hat sich ABO Energy aus dem Programm „Klimaschutzoffensive für Unternehmen“ der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geförderte Mittel gesichert. Den Konsortialkredit über 45 Millionen Euro hat die IKB Deutsche Industriebank AG als Bookrunner und Konsortialführer arrangiert. Am Konsortium beteiligt haben sich die Frankfurter Sparkasse sowie die Taunus Sparkasse. Die Auszahlung der ersten Tranche erfolgte diese Woche. Die Noerr Partnerschaftsgesellschaft hat ABO Energy beim Abschluss des Konsortialkreditvertrags beraten, auf Seiten der Banken fungierte Clifford Chance als Berater. In den folgenden Jahren hat ABO Energy die Möglichkeit, zusätzliche von der KfW geförderte Darlehen zur Finanzierung weiterer Umspannwerke aufzunehmen.

Das Investitionsvolumen für die elf Umspannwerke beläuft sich auf rund 71 Millionen Euro. „Die Erweiterung unseres Geschäftsmodells um den Betrieb von Umspannwerken generiert frühzeitige und gut planbare Zahlungsströme“, sagt Reinicke. „Zugleich stärkt der unter dem Dach des KfW- Programms abgeschlossene Kreditvertrag unsere Unternehmensfinanzierung.“ In Summe profitiert ABO Energy von einer nachhaltigen Stärkung der Liquidität wie auch der Ertragskraft.


23.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 5199
E-Mail: presse@aboenergy.com
Internet: https://www.aboenergy.com/
ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5
WKN: 576002, A3829F
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2217854

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2217854  23.10.2025 CET/CEST

