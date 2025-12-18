EQS-News: 3U HOLDING AG: Erste neue Windkraftanlage des Repowering-Projekts Langendorf erfolgreich ans Netz gegangen

EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Sonstiges

3U HOLDING AG: Erste neue Windkraftanlage des Repowering-Projekts Langendorf erfolgreich ans Netz gegangen



18.12.2025 / 08:00 CET/CEST

Erste 6,2 Megawatt-Anlage produziert bereits grünen Strom

Fertigstellung des 70-Millionen-Euro-Projekts bis Februar 2026 erwartet

Gesamtkapazität des Konzerns steigt von 53 Megawatt auf 73 Megawatt

Marburg, 18. Dezember 2025 – Ein wichtiger Meilenstein im Repowering-Projekt Langendorf der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) ist erreicht: Die erste von insgesamt fünf neuen Windkraftanlagen wurde erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen und speist ab sofort umweltfreundlichen Strom ein. Damit liegt das Modernisierungsvorhaben des Konzerns voll im Zeitplan und setzt ein starkes Zeichen für die Energiewende in der Region.

Das Repowering-Projekt sieht den Ersatz von sieben Altanlagen durch fünf hochmoderne Windkraftanlagen des Herstellers Vestas mit einer Nabenhöhe von 169 Metern und einem Rotordurchmesser von 162 Metern vor. Jede Anlage verfügt über eine Nennleistung von 6,2 Megawatt, sodass die Gesamtleistung des Windparks von bisher 22,5 Megawatt auf 43 Megawatt steigt. Noch stärker steigt die zu erwartende Stromproduktion. Damit können rund 30.000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgt werden. Ausserdem spart der Windpark pro Jahr über 40.000 Tonnen schädliches Kohlendioxid ein. Die Bauarbeiten in Langendorf haben Anfang des Jahres begonnen, die vollständige Inbetriebnahme aller Anlagen ist bis Februar 2026 geplant.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 70 Millionen Euro ist das Projekt ein zentraler Bestandteil der strategischen Kapazitätserweiterung der 3U HOLDING AG. Durch die Modernisierung erhöht sich die kombinierte Leistung aller konzerneigenen Windparks sowie des Solarparks in Adelebsen von ursprünglich 53 Megawatt auf über 73 Megawatt.

„Mit den neuen Vestas-Anlagen setzen wir auf modernste Technologie, die nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Umweltbilanz deutlich verbessert“, erläutert Christoph Hellrung, CFO der 3U HOLDING AG. „Unser Ziel ist es, bis Februar 2026 alle fünf Anlagen ans Netz zu bringen und damit die Kapazität des Windparks nahezu zu verdoppeln. Der erfolgreiche Abschluss des Repowering-Projekts in Langendorf ist erst der Anfang unserer strategischen Massnahmen zur Erhöhung der Stromerzeugungskapazitäten im Konzern. Weitere Repowering-Projekte wie im Windpark Klostermoor (Niedersachsen) befinden sich bereits in der Beantragung, ebenso wie das geplante Neubauvorhaben in Nordrhein-Westfalen. Die Inbetriebnahme der Anlagen in Langendorf ist damit ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie im Bereich Erneuerbare Energien “, erklärt Christoph Hellrung weiter.

Das Projekt profitiert unter Berücksichtigung des standortabhängigen Gütefaktors von einer garantierten Einspeisevergütung von rund 0,09 Euro pro Kilowattstunde, die im Rahmen der Mai-Ausschreibung 2024 für Windenergie an Land der Bundesnetzagentur gesichert wurde. Zusammen mit bereits verhandelten Abnehmerverträgen schafft dies eine solide Grundlage für eine deutliche Verbesserung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Segment Erneuerbare Energien. Ziel ist es, die aktuellen Stromerzeugungskapazitäten des 3U Konzerns in den kommenden Jahren weiter auszubauen.

Kontakt:

Thomas Fritsche, Investor Relations

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@UUU.de

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräussert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im

E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.UUU.de