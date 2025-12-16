Rubean Aktie 33095126 / DE0005120802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.12.2025 08:30:49
EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.rubean.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102510 16.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Rubean AG
|
08:30
|EQS-DD: Rubean AG: BMK Holding GmbH, Kauf (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-News: Rubean AG: British automobile club now using Rubean solution in the UK and Ireland (EQS Group)
|
20.11.25
|EQS-News: Rubean AG: Britischer Automobilclub setzt ab sofort Rubean-Lösung in Grossbritannien und Ireland ein (EQS Group)
|
05.11.25
|EQS-News: Rubean AG: Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 fast verdreifacht (EQS Group)
|
05.11.25
|EQS-News: Rubean AG: Revenue almost tripled in the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
28.10.25
|EQS-News: Rubean and shopreme agree partnership for innovative self-checkout solutions (EQS Group)
|
28.10.25
|EQS-News: Rubean und shopreme vereinbaren Partnerschaft für innovative Self-Checkout-Lösungen (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Rubean AG
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: SMI dürfte schwächer starten -- DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen unter Druck
Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein schwächerer Start an. Auch der deutsche Aktienmarkt dürfte schwächer starten. An den Aktienmärkten in Fernost dominieren am Dienstag die Verkäufer das Geschehen.