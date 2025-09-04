Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.09.2025 14:33:07

EQS-DD: JOST Werke SE: Joachim Dürr, buy

JOST Werke
40.82 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.09.2025 / 14:32 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Joachim
Last name(s): Dürr

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
JOST Werke SE

b) LEI
529900G977BSS7DATK68 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000JST4000

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
48.65 EUR 31,622.50 EUR
48.83 EUR 19,532.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
48.7186 EUR 51,154.5000 EUR

e) Date of the transaction
04/09/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


04.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: JOST Werke SE
Siemensstrasse 2
63263 Neu-Isenburg
Germany
Internet: www.jost-world.com



 
End of News EQS News Service




100498  04.09.2025 CET/CEST





