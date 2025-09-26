Instone Real Estate Group Aktie 43490180 / DE000A2NBX80
26.09.2025 18:06:14
EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
26.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Instone Real Estate Group SE
|Grugaplatz 2-4
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.instone.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100946 26.09.2025 CET/CEST
Analysen zu Instone Real Estate Group AG
