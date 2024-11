MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Instone nach Quartalszahlen des Immobilienentwicklers auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Andre Remke verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die weiterhin hohe Bruttomarge in den abgelaufenen neun Monaten des Jahres. Das Geschäft mit Privatinvestoren gewinne an Zugkraft./ck/gl;