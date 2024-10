MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Instone mit "Buy" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der in Deutschland führende Immobilienentwickler biete eine starke Plattform für attraktive und nachgefragte Produkte in einem allerdings immer noch schwierigen Marktumfeld, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie./gl;