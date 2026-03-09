Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’866 -1.8%  SPI 17’780 -1.8%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’241 -1.5%  Euro 0.9008 -0.1%  EStoxx50 5’621 -1.7%  Gold 5’104 - Bitcoin 53’077 2.9%  Dollar 0.7792 -0.1%  Öl 103.1 10.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Outperform-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt
Generali verkauft irische Schaden-Unfall-Einheit an Zurich - Aktie gibt nach
DroneShield setzt auf Wachstum im zivilen Sektor - Aktie knickt dennoch ein
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

Einhell Germany vz. Aktie 137302055 / DE000A40ESU3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.03.2026 10:59:04

EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf

Einhell Germany vz.
78.50 EUR -2.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.03.2026 / 10:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Brunner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Einhell Germany AG

b) LEI
529900WKT7CENGR4UW29 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ESU3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
79,80 EUR 5.107,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
79,8000 EUR 5.107,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA FFT
MIC: XETR


09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Internet: www.einhell.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103552  09.03.2026 CET/CEST





Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?