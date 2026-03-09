Einhell Germany vz. Aktie 137302055 / DE000A40ESU3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.03.2026 10:59:04
EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Deutschland
|Internet:
|www.einhell.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103552 09.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|
10:59
|EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, buy (EQS Group)
|
10:59
|EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf (EQS Group)
|
05.03.26
|EQS-News: Aufnahme in den SDAX bestätigt Einhells konsequenten Wachstumskurs (EQS Group)
|
05.03.26
|EQS-News: Inclusion in the SDAX confirms Einhell's consistent growth trajectory (EQS Group)
|
25.02.26
|EQS-Adhoc: Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 (EQS Group)
|
25.02.26
|EQS-Adhoc: Einhell Germany AG: Preliminary business figures for 2025 (EQS Group)
|
22.01.26