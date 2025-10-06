Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2025 18:00:04
EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Healthineers AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2, Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 28. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis 05. Oktober 2025 (jeweils einschliesslich) wurden insgesamt Stück 50.000 Aktien der Siemens Healthineers AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Healthineers AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 19. März 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/2809 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. März 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Siemens Healthineers AG veröffentlicht (https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/share).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. März 2025 bis 05. Oktober 2025 (jeweils einschliesslich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.507.152 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Siemens Healthineers AG erfolgt durch ein von der Siemens Healthineers AG beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
München, 06. Oktober 2025
Siemens Healthineers AG
Der Vorstand
______________________________
1Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.
06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2208700 06.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
18:00
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
18:00
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Habachtstellung: DAX notiert zum Start des Montagshandels um seinen Schlusskurs vom Freitag (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11:21
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG