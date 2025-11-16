|Krypto-Invest im Blick
|
16.11.2025 19:43:09
Worldcoin: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Worldcoin Investoren gebracht.
Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 2.304 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 434.00 WLD im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 303.54 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.11.2025 auf 0.6994 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69.65 Prozent eingebüsst.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 08.04.2025 bei 0.6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3.924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
