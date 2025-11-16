|Krypto-Investition im Fokus
|
16.11.2025 19:43:09
Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Vor Jahren Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 3 Jahren kostete ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.9385 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’065.54 POL im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 165.92 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 15.11.2025 0.1557 USD wert war. Damit wäre die Investition 83.41 Prozent weniger wert.
Am 16.11.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1506 USD. Am 06.12.2024 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.7155 USD.
