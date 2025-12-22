MLP Aktie 340699 / DE0006569908
22.12.2025 14:43:43
EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MLP SE
/ Zwischenmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung
MLP SE: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien -
Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 wurden insgesamt 73.079 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der MLP SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. Dezember 2025 mitgeteilt wurde.
Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der MLP SE veröffentlicht (https://mlp-se.de).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschliesslich 19. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 308.694 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der MLP SE erfolgt durch eine von der MLP SE beauftragten Bank ausschliesslich über die Börse (Deutsche Börse Xetra).
22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MLP SE
|Alte Heerstrasse 40
|69168 Wiesloch
|Deutschland
|Internet:
|www.mlp-se.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2250264 22.12.2025 CET/CEST
