Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

17.09.2025 16:39:23

EQS-CMS: AUMOVIO SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäss § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Aumovio
0.00 EUR 0%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Aumovio SE / Herkunftsstaat
AUMOVIO SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäss § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

17.09.2025 / 16:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die AUMOVIO SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

17.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUMOVIO SE
Guerickestrasse 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.aumovio.com/

Börsengang geplant (Spin-Off)
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2199300  17.09.2025 CET/CEST