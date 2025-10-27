Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.10.2025 08:00:03

EQS-AFR: Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Uniper SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

27.10.2025 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Uniper SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://www.uniper.energy/investors/reports-and-presentations

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uniper SE
Holzstrasse 6
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.uniper.energy

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216080  27.10.2025 CET/CEST