27.10.2025 08:00:03
EQS-AFR: Uniper SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Uniper SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Uniper SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 06, 2025
Address: https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: November 06, 2025
Address: https://www.uniper.energy/investors/reports-and-presentations
27.10.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Uniper SE
|Holzstrasse 6
|40221 Dusseldorf
|Germany
|Internet:
|www.uniper.energy
2216080 27.10.2025 CET/CEST