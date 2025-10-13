Multitude Aktie 139899275 / CH1398992755
13.10.2025 15:09:23
EQS-AFR: Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Multitude AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Multitude AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025
13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Multitude AG
|Grafenauweg 8
|6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|https://www.multitude.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2212126 13.10.2025 CET/CEST