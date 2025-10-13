EQS-AFR: Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Multitude AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

Hiermit gibt die Multitude AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.11.2025Ort: https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

