13.10.2025 15:09:23

EQS-AFR: Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Multitude
6.71 EUR 0.00%
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Multitude AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Multitude AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

13.10.2025 / 15:09 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Multitude AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://www.multitude.com/investors/results-reports-and-publications/2025

13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Multitude AG
Grafenauweg 8
6300 Zug
Schweiz
Internet: https://www.multitude.com/

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2212126  13.10.2025 CET/CEST

