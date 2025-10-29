Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’345 -0.1%  SPI 17’092 0.1%  Dow 47’775 0.1%  DAX 24’301 0.1%  Euro 0.9277 0.4%  EStoxx50 5’730 0.5%  Gold 4’025 2.2%  Bitcoin 90’218 0.7%  Dollar 0.7975 0.5%  Öl 64.4 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin nach Rekordhoch und Einbruch: So sehen Experten die Entwicklung bis 2026
Tesla-Aktie: Musks SpaceX hilft beim Absatz der Cybertrucks
Verizon-Aktie: Trotz Kundenverlust steigert der US-Telekomriese Umsatz und Gewinn
BASF-Aktie steigt: Besseres Ergebnis als erwartet - Aktienrückkauf beginnt im November -- Sparkurs bei Investitionen
adidas-Aktie fällt dennoch zurück: Gewinne sprudeln
Suche...

PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 13:47:43

EQS-Adhoc: PSI erwartet im Geschäftsjahr 2025 höhere Einmalaufwendungen

PSI Software
41.51 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: PSI Software SE / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
PSI erwartet im Geschäftsjahr 2025 höhere Einmalaufwendungen

29.10.2025 / 13:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PSI erwartet im Geschäftsjahr 2025 höhere Einmalaufwendungen

Berlin, 29. Oktober 2025 – Die PSI Software SE erwartet im Zusammenhang mit dem Abschluss des Investment Agreements mit Warburg Pincus und dem angekündigten öffentlichen Übernahmeangebot Transaktionskosten in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags, die als Einmalaufwendungen sowohl das unbereinigte Betriebsergebnis (EBIT) als auch das Konzernergebnis belasten. Die hierfür gebildeten Rückstellungen sind im Bericht zum 3. Quartal enthalten, den PSI am 30. Oktober 2025 veröffentlichen wird. Für die Finanzierung dieser Transaktionskosten werden der PSI über die bestehenden Kreditlinien hinaus finanzielle Mittel von Warburg Pincus zur Verfügung gestellt.

Wie schon im Bericht zum 1. Halbjahr 2025 angekündigt, wurde im Segment Grid & Energy Management ein Kostensenkungsprogramm initiiert, durch das zusätzliche Einmalaufwendungen von etwa 12 Millionen Euro entstehen. Im operativen Geschäft erwartet PSI für 2025 weiterhin ein Wachstum des Auftragseingangs und Umsatzes um etwa 10 % und eine um Einmalaufwendungen bereinigte EBIT-Marge von etwa 4 %.

Kontakt:

PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstrasse 42-44
10178 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: KPierschke@psi.de



Ende der Insiderinformation

29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstrasse 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 2801-0
Fax: +49 (0)30 2801-1000
E-Mail: ir@psi.de
Internet: www.psi.de
ISIN: DE000A0Z1JH9
WKN: A0Z1JH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2220068

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220068  29.10.2025 CET/CEST