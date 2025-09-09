Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.09.2025 23:31:14

EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit in Sportwettannahmestellen sowie im Online-Geschäft

Pferdewetten.de
2.98 CHF -2.55%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vereinbarung
pferdewetten.de AG: Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit in Sportwettannahmestellen sowie im Online-Geschäft

09.09.2025 / 23:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG:

Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit in Sportwettannahmestellen sowie im Online-Geschäft

 

Düsseldorf, 09. September 2025 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute Abend mit der bet3000-Gruppe vereinbart, jeweils die Wettannahmestellen aus dem Eigenbesitz der Simon Springer-Gruppe und aus deren Franchisenetz in das sportwetten.de-Franchisenetz einzubinden. „bet3000“ bleibt als Brand mit eigenem Marktauftritt bestehen.

Das Sportwettangebot von bet3000 wird künftig mit der hauseigenen Software von sportwetten.de betrieben.

Die Parteien finalisieren aktuell die vertraglichen Rahmenbedingungen.

Als EBIT erwartet der Vorstand ab 2026 einen jährlichen Beitrag in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionen Euro-Betrags.

 

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag



Ende der Insiderinformation

09.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2195202

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2195202  09.09.2025 CET/CEST

