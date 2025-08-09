Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’561 -0.1%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 66.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018Swiss Re12688156
Top News
Der S&P 500-Star 2025: Wie Palantir NVIDIA und Super Micro hinter sich lässt
NVIDIA im Fokus: Analyst warnt vor Risiken durch KI-Abhängigkeit
Kryptos erklärt: Das bedeuten Soft Forks und Hard Forks
Rüstungsaktien und Defence-ETFs: Lohnende Geldanlage oder ethisches Dilemma?
Moody's senkt Kreditrating für Vontobel
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.08.2025 16:53:24

EQS-Adhoc: Korrektur der Veröffentlichung vom 09.08.2025, 15:17 Uhr CET/CEST - ParTec AG: ParTec AG reicht weitere Patentverletzungsklage gegen NVIDIA beim UPC in München ein

ParTec
25.00 EUR -3.85%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: ParTec AG / Schlagwort(e): Patent/Rechtssache
Korrektur der Veröffentlichung vom 09.08.2025, 15:17 Uhr CET/CEST - ParTec AG: ParTec AG reicht weitere Patentverletzungsklage gegen NVIDIA beim UPC in München ein

09.08.2025 / 16:53 CET/CEST
Korrektur einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ParTec AG reicht weitere Patentverletzungsklage gegen NVIDIA beim UPC in München ein

München, 9. August 2025 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) hat am 8. August 2025 gemeinsam mit der BF exaQC AG eine weitere Patentverletzungsklage gegen die NVIDIA Corporation beim Einheitlichen Patentgericht (UPC) in München eingereicht.

Die BF exaQC AG ist der exklusive Lizenznehmer und Lizenzvermittler der ParTec AG für deren Patentportfolio. Das Patent in dieser Klage betrifft das Herzstück von KI-Supercomputern, die verwendeten Mikroprozessoren und deren Zusammenarbeit zur Bereitstellung von KI. ParTec sowie sein Lizenzagent BF exaQC AG verfügen über ein umfangreiches Patentportfolio im Bereich Supercomputing und Mikroprozessoren sowie Quantencomputer. Die Patente basieren auf der jahrzehntelangen Entwicklung und dem Bau moderner Supercomputer bei ParTec, insbesondere für den Einsatz im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Die Klage zielt auf darauf ab, NVIDIA zu verpflichten den Vertrieb von KI-wesentlichen Produkten seines DGX-Produktportfolios in 18 patentgeschützten Ländern in Europa zu unterlassen. Darüber hinaus werden unter anderem Informationen über die bisher durchgeführten Vertriebsaktivitäten sowie Schadenersatz gefordert.

Hinweis zur Korrektur: In der deutschen Sprachfassung unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 9. August 2025, 15:17 Uhr, ist ein Übersetzungsfehler im dritten Absatz enthalten, der mit dieser Mitteilung korrigiert wird.

Über ParTec

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Supercomputern für Höchstleistungsrechnen und KI auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele Höchstleistungssysteme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt, im Produktiveinsatz betreut und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen an massive Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com.

Investor Relations:

Anna Lehmann
E-Mail: investor-relations@par-tec.com

edicto GmbH
Doron Kaufmann
E-Mail: partec@edicto.de



Ende der Insiderinformation

09.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ParTec AG
Possartstr. 20
81679 München
Deutschland
E-Mail: investor-relations@par-tec.com
Internet: www.par-tec.com
ISIN: DE000A3E5A34
WKN: A3E5A3
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2181778

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2181778  09.08.2025 CET/CEST

Nachrichten zu ParTec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?