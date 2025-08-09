EQS-Adhoc: Korrektur der Veröffentlichung vom 09.08.2025, 15:17 Uhr CET/CEST - ParTec AG: ParTec AG reicht weitere Patentverletzungsklage gegen NVIDIA beim UPC in München ein

EQS-Ad-hoc: ParTec AG / Schlagwort(e): Patent/Rechtssache

09.08.2025 / 16:53 CET/CEST

Korrektur einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

ParTec AG reicht weitere Patentverletzungsklage gegen NVIDIA beim UPC in München ein

München, 9. August 2025 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) hat am 8. August 2025 gemeinsam mit der BF exaQC AG eine weitere Patentverletzungsklage gegen die NVIDIA Corporation beim Einheitlichen Patentgericht (UPC) in München eingereicht.

Die BF exaQC AG ist der exklusive Lizenznehmer und Lizenzvermittler der ParTec AG für deren Patentportfolio. Das Patent in dieser Klage betrifft das Herzstück von KI-Supercomputern, die verwendeten Mikroprozessoren und deren Zusammenarbeit zur Bereitstellung von KI. ParTec sowie sein Lizenzagent BF exaQC AG verfügen über ein umfangreiches Patentportfolio im Bereich Supercomputing und Mikroprozessoren sowie Quantencomputer. Die Patente basieren auf der jahrzehntelangen Entwicklung und dem Bau moderner Supercomputer bei ParTec, insbesondere für den Einsatz im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Die Klage zielt auf darauf ab, NVIDIA zu verpflichten den Vertrieb von KI-wesentlichen Produkten seines DGX-Produktportfolios in 18 patentgeschützten Ländern in Europa zu unterlassen. Darüber hinaus werden unter anderem Informationen über die bisher durchgeführten Vertriebsaktivitäten sowie Schadenersatz gefordert.

Hinweis zur Korrektur: In der deutschen Sprachfassung unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 9. August 2025, 15:17 Uhr, ist ein Übersetzungsfehler im dritten Absatz enthalten, der mit dieser Mitteilung korrigiert wird.

Über ParTec

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Supercomputern für Höchstleistungsrechnen und KI auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele Höchstleistungssysteme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt, im Produktiveinsatz betreut und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen an massive Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com.

