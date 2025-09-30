Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
fox e-mobility Aktie 147472251 / DE000A40ZV71

30.09.2025 15:12:43

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Verlängerung der Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots

fox e-mobility
1.10 EUR 3.77%
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
fox e-mobility AG: Verlängerung der Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots

30.09.2025 / 15:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots (https://fox-em.com/wp-content/uploads/2025/09/Bundesanzeiger-Bezugsangebot.pdf) um 9 Tage zu verlängern. 

Das Bezugsangebot endet am 10.Oktober 2025 (einschliesslich).

Die aufgrund des Bezugsrechts oder Angebots der Bezugsstelle nicht gezeichneten Neue Aktien sollen insbesondere im Rahmen einer Privatplatzierung vom 13.Oktober 2025 bis 15.Oktober 2025 ausgewählten Investoren angeboten werden.

Der Hinweis zur Verlängerung mit weiteren Informationen wird in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Die Verlängerung der Bezugsfrist ist erforderlich, da die Gesellschaft darüber informiert wurde, dass die im Ausland ansässigen Aktionäre - ca. 36% der ca.  2.300 Namensaktionäre - das Bezugsangebot erst verspätet in der letzten Woche von ihren Depotanken erhielten.

Durch die neuen Entwicklungspartner und Entwicklungsteam ( https://fox-em.com/de/newsfeed/plain-corporate/647420816/)  ist es der Geschäftsleitung gelungen den durch die Kapitalerhöhung für die Entwicklung aufzubringenden Kapitalbedarf der Gesellschaft (bis zur Präsentation des Prototypen in September 2026) auf 2.3 Millionen Euro zu reduzieren.

 



Ende der Insiderinformation

30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
EQS News ID: 2206096

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2206096  30.09.2025 CET/CEST

