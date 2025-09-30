EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Verlängerung der Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

fox e-mobility AG: Verlängerung der Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots



30.09.2025 / 15:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots (https://fox-em.com/wp-content/uploads/2025/09/Bundesanzeiger-Bezugsangebot.pdf) um 9 Tage zu verlängern.

Das Bezugsangebot endet am 10.Oktober 2025 (einschliesslich).

Die aufgrund des Bezugsrechts oder Angebots der Bezugsstelle nicht gezeichneten Neue Aktien sollen insbesondere im Rahmen einer Privatplatzierung vom 13.Oktober 2025 bis 15.Oktober 2025 ausgewählten Investoren angeboten werden.

Der Hinweis zur Verlängerung mit weiteren Informationen wird in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Die Verlängerung der Bezugsfrist ist erforderlich, da die Gesellschaft darüber informiert wurde, dass die im Ausland ansässigen Aktionäre - ca. 36% der ca. 2.300 Namensaktionäre - das Bezugsangebot erst verspätet in der letzten Woche von ihren Depotanken erhielten.

Durch die neuen Entwicklungspartner und Entwicklungsteam ( https://fox-em.com/de/newsfeed/plain-corporate/647420816/) ist es der Geschäftsleitung gelungen den durch die Kapitalerhöhung für die Entwicklung aufzubringenden Kapitalbedarf der Gesellschaft (bis zur Präsentation des Prototypen in September 2026) auf 2.3 Millionen Euro zu reduzieren.