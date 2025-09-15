Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’144 -0.4%  SPI 16’887 -0.3%  Dow 45’857 0.1%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’440 0.9%  Gold 3’679 1.0%  Bitcoin 91’246 -0.7%  Dollar 0.7941 -0.3%  Öl 67.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Commerzbank-Aktie steigt: Steckt die UniCredit-Drohung dahinter?
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank-Experten warnen vor Blasenrisiko am US-Aktienmarkt
Keller-Sutter bestätigt Offerte im US-Zollstreit und verteidigt UBS-Regulierung - Aktie legt zu
Rheinmetall-Aktie mit neuem Rekordhoch: Übernahme-Deal mit NVL
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Suche...
200.- Saxo-Deal

fox e-mobility Aktie 147472251 / DE000A40ZV71

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2025 18:30:54

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: beschliesst Kapitalerhöhung – Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 7.328.930

fox e-mobility
1.20 EUR 26.32%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
fox e-mobility AG: beschliesst Kapitalerhöhung – Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 7.328.930

15.09.2025 / 18:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

fox e-mobility AG beschliesst Kapitalerhöhung – Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 7.328.930

 

Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Umsetzung der bereits in Aussicht gestellten Kapitalerhöhung beschlossen.

Das Grundkapital soll unter Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 07. Dezember 2020 geschaffenen genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 7.328.930 neue, auf den Namen lautenden Stückaktien um einen Betrag von bis zu EUR 7.328.930 auf bis zu EUR 8.061.823 erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2023 (einschliesslich) voll gewinnanteilberechtigt sein.

 

Die neuen Aktien werden ausschliesslich den Aktionären der fox e-mobility AG  im Wege des sogenannten mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Quirin Privatbank AG, Berlin (Webseite: https://www.quirinprivatbank.de/ ) wird die neuen Aktien übernehmen mit der Verpflichtung, sie den Aktionären der fox e-mobility AG anzubieten. Innerhalb der Bezugsfrist (voraussichtlich vom 17. September bis 2.oktober 2025) können die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 1:10 zu einem Bezugspreis in Höhe von EUR 1,00 je neuer Aktie beziehen. Die Aktionäre können damit  für je eine gehaltene Aktie  an der fox e-mobility AG zehn neue Aktien erwerben. Nicht fristgemäss ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.

 

Die Gesellschaft erwartet einen Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 7.328.930. Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr zufliessenden Emissionserlös zu 80% für die Entwicklung des fahrbaren Konzeptfahrzeugs bis zum September 2026 zu verwenden und mit dem restlichen Betrag die Liquidität der Gesellschaft sicherzustellen.

 

Das im Zuge der Kapitalerhöhung veröffentliche Angebotsdokument (Wertpapierinformationsblatt) in deutscher Sprache wird heute auf der Webseite der Gesellschaft www.fox-em.com verfügbar. Ein börsenmässiger Handel für die ausgegebenen Bezugsrechte findet nicht statt. Das Bezugsangebot mit weiteren Informationen wird voraussichtlich am 16.September 2025 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

 

Es ist geplant, die Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Berlin und Hamburg zu beantragen. Die Einbeziehung in die bestehende Notierung wird voraussichtlich am oder um den 20.Oktober 2025 erfolgen.

 

 



Ende der Insiderinformation

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
EQS News ID: 2197730

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2197730  15.09.2025 CET/CEST

Nachrichten zu fox e-mobility AG Nach Kapitalherabsetzung

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten