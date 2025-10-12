So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
APT-Investment 12.10.2025 11:03:09

Bei einer frühen Aptos-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 11.10.2024 kostete Aptos 8.497 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in APTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 117.69 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 11.10.2025 428.73 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 3.643 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57.13 Prozent verringert.

Bei 3.593 USD erreichte der Coin am 12.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 06.12.2024 bei 14.70 USD..

Redaktion finanzen.net

