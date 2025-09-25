Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.09.2025 17:34:43

EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Änderung der Unternehmensstrategie – Profitables Geschäftsmodell mit kurzem Investmenthorizont

fox e-mobility
1.01 EUR 0.00%
EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
fox e-mobility AG: Änderung der Unternehmensstrategie – Profitables Geschäftsmodell mit kurzem Investmenthorizont

25.09.2025 / 17:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Änderung der Unternehmensstrategie – Profitables Geschäftsmodell mit kurzem Investmenthorizont

 

Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine fundamentale Änderung der Unternehmensstrategie beschlossen.

Die fox e-mobility Gruppe vollzieht eine Abkehr von dem Ziel als alleiniger Hersteller die Serienproduktion der MIA 2.0 zu betreiben, was einen weiteren erheblichen Kapitalbedarf bis zum Start der Serienproduktion im mehrstelligen Million Bereich erfordert hätte. Durch die Änderung der Strategie werden die Risiken für die bestehenden Aktionäre, die an der nun laufenden Bezugsrecht-Kapitalerhöhung teilnehmen, erheblich reduziert. Das mit dem neuen Ingenieursteam in Entwicklung befindliche Gesamtfahrzeugkonzept MIA 2.0 soll gewinnbringend vermarktet werden und so schneller einen dividendenfähigen Gewinn erreichen zu können.

Ab sofort wird für die MIA 2.0 eine Lizenzproduktion oder Koproduktion durch bzw. mit einem grossen Automobilhersteller angestrebt, bei der fox e-mobility AG die Rolle des Finanz- und Entwicklungspartners einnimmt.

 

Weitere Informationen dazu sind den Pressemeldungen und Präsentationen auf der Webseite der Gesellschaft zu entnehmen.

 

 



Ende der Insiderinformation

25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: fox e-mobility AG
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.fox-em.com
ISIN: DE000A40ZV71
WKN: A40ZV7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
EQS News ID: 2204032

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2204032  25.09.2025 CET/CEST