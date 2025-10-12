So viel Gewinn hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2.051 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4’875.41 SUI. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’413.53 USD, da Sui am 11.10.2025 2.546 USD wert war. Damit hätte sich die Investition um 24.14 Prozent vermehrt.

Am 25.10.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.725 USD. Am 04.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net