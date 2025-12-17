Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EQS-Adhoc: DATAGROUP SE: DATAGROUP SE Management Board plans dividend of EUR 0.04 per share

DATAGROUP
63.63 CHF 0.42%
EQS-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Key word(s): Dividend
DATAGROUP SE: DATAGROUP SE Management Board plans dividend of EUR 0.04 per share

17-Dec-2025 / 21:22 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

DATAGROUP SE Management Board plans dividend of EUR 0.04 per share

Pliezhausen, 17.12.2025, The Management Board of DATAGROUP SE (WKN: A0JC8S and ISIN: DE000A0JC8S7) resolved to propose to the 2026 Annual General Meeting that a dividend of EUR 0.04 per dividend-bearing share be distributed from the parent company's retained earnings for the 2024/2025 fiscal year in the amount of EUR 109,208,011.22. The remaining amount is to be carried forward to new account.
The proposal is in line with the realignment of the dividend policy announced in the joint statement by the Management Board and the Supervisory Board on the public takeover bid by Dante Beteiligungen SE; According to this policy, profits are to be reinvested as a priority in order to strengthen financial flexibility for investments in future fields (including AI, cyber security, and cloud) and the scaling of the CORBOX business.
The Management Board's proposal is subject to the approval of the Supervisory Board and the resolution of the 2026 Annual General Meeting.


Contact:
DATAGROUP SE
Anke Banaschewski
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
anke.banaschewski@datagroup.de


End of Inside Information

17-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Germany
Phone: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A0JC8S7
WKN: A0JC8S
Indices: Scale 30
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; London
EQS News ID: 2247736

 
End of Announcement EQS News Service

2247736  17-Dec-2025 CET/CEST