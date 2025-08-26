|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 18:45:14
EQS-Adhoc: Cannabis.de Media AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der SUSMATA AG geplant
|
EQS-Ad-hoc: Cannabis.de Media AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Cannabis.de Media AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der SUSMATA AG geplant
München, 26. August 2025 – Vorstand und Aufsichtsrat der Cannabis.de Media AG (ISIN: DE000A3E5A18) haben heute die Rahmenbedingungen für einen operativen Neustart der Gesellschaft mittels einer Sachkapitalerhöhung durch Einbringung sämtlicher Aktien an der SUSMATA AG, Sindelfingen festgelegt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, am 6. Oktober 2025 eine ordentliche Hauptversammlung durchzuführen und eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um einen Betrag von EUR 40.000.000,00 unter Ausgabe von 40.000.000 neuen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft und Zulassung der Aktionäre der SUSMATA AG zur Zeichnung der neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung zu beschliessen. Vor dem Hintergrund der geplanten Sachkapitalerhöhung soll die Gesellschaft zudem in SUSMATA Holding AG umfirmiert werden.
Als Sacheinlage wird die SUSMATA AG auf Basis einer Bewertung von mindestens EUR 80,0 Mio. in die Gesellschaft eingebracht, was einem Wert von EUR 2,00 je Aktie entspricht. Eine Unternehmensbewertung des Wirtschaftsprüfers Johannes Wessling kommt auf einen Unternehmenswert der SUSMATA AG von mindestens rd. EUR 93,8 Mio.
Die SUSMATA AG entwickelt, produziert und vermarktet innovative, biologisch abbaubare Materialien auf Basis industrieller Pflanzenabfälle. Sie verfügt über ein patentiertes Technologieportfolio zur Herstellung alternativer Werkstoffe – etwa veganer Lederersatzstoffe, biobasierter Kunststoffe, alternativer Verpackungen sowie CO2-bindender Baustoffe, mit Anwendungspotenzialen in der Mode-, Automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie.
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
26.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cannabis.de Media AG
|Ritterstrasse 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|00493083796644
|E-Mail:
|info@cannabis-media.com
|ISIN:
|DE000A3E5A18
|WKN:
|A3E5A18
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2188970
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2188970 26.08.2025 CET/CEST
