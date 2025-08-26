Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.08.2025 18:45:14

EQS-Adhoc: Cannabis.de Media AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der SUSMATA AG geplant

EQS-Ad-hoc: Cannabis.de Media AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Cannabis.de Media AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der SUSMATA AG geplant

26.08.2025 / 18:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Cannabis.de Media AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der SUSMATA AG geplant

München, 26. August 2025 – Vorstand und Aufsichtsrat der Cannabis.de Media AG (ISIN: DE000A3E5A18) haben heute die Rahmenbedingungen für einen operativen Neustart der Gesellschaft mittels einer Sachkapitalerhöhung durch Einbringung sämtlicher Aktien an der SUSMATA AG, Sindelfingen festgelegt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, am 6. Oktober 2025 eine ordentliche Hauptversammlung durchzuführen und eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um einen Betrag von EUR 40.000.000,00 unter Ausgabe von 40.000.000 neuen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft und Zulassung der Aktionäre der SUSMATA AG zur Zeichnung der neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung zu beschliessen. Vor dem Hintergrund der geplanten Sachkapitalerhöhung soll die Gesellschaft zudem in SUSMATA Holding AG umfirmiert werden.

Als Sacheinlage wird die SUSMATA AG auf Basis einer Bewertung von mindestens EUR 80,0 Mio. in die Gesellschaft eingebracht, was einem Wert von EUR 2,00 je Aktie entspricht. Eine Unternehmensbewertung des Wirtschaftsprüfers Johannes Wessling kommt auf einen Unternehmenswert der SUSMATA AG von mindestens rd. EUR 93,8 Mio.

Die SUSMATA AG entwickelt, produziert und vermarktet innovative, biologisch abbaubare Materialien auf Basis industrieller Pflanzenabfälle. Sie verfügt über ein patentiertes Technologieportfolio zur Herstellung alternativer Werkstoffe – etwa veganer Lederersatzstoffe, biobasierter Kunststoffe, alternativer Verpackungen sowie CO2-bindender Baustoffe, mit Anwendungspotenzialen in der Mode-, Automobil-, Bau- und Verpackungsindustrie.

Der Vorstand



Ende der Insiderinformation

26.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cannabis.de Media AG
Ritterstrasse 11
10969 Berlin
Deutschland
Telefon: 00493083796644
E-Mail: info@cannabis-media.com
ISIN: DE000A3E5A18
WKN: A3E5A18
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2188970

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2188970  26.08.2025 CET/CEST

Analysen zu Fonterelli SPAC 1 AG Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}