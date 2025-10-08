EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR



08.10.2025 / 11:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





9-Monatszahlen 2025: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR Hamburg, 08. Oktober 2025 – Der Bijou Brigitte-Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025 einen Konzernumsatz von 246,9 Mio. EUR und lag damit um 1,9 % über dem Vergleichsumsatz des Vorjahres (30. September 2024: 242,2 Mio. EUR). Das Standortnetz umfasste zum 30. September 2025 898 Filialen (31. Dezember 2024: 913 Filialen). Die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern wird zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben. Ansprechpartnerin für Rückfragen: Evelyn Elsholz Investor Relations/Wirtschaftspresse Tel.: +49 40 60609-3250 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

08.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

