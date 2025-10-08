Bijou Brigitte Aktie 325641 / DE0005229504
08.10.2025 11:15:24
EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR
|
EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung
9-Monatszahlen 2025: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2025 einen Umsatz von 246,9 Mio. EUR
Hamburg, 08. Oktober 2025 – Der Bijou Brigitte-Konzern erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025 einen Konzernumsatz von 246,9 Mio. EUR und lag damit um 1,9 % über dem Vergleichsumsatz des Vorjahres (30. September 2024: 242,2 Mio. EUR).
Das Standortnetz umfasste zum 30. September 2025 898 Filialen (31. Dezember 2024: 913 Filialen). Die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern wird zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf Vorjahresniveau bleiben.
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Evelyn Elsholz
Investor Relations/Wirtschaftspresse
Tel.: +49 40 60609-3250
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Ende der Insiderinformation
08.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 60609-0
|Fax:
|+49 (0)40 6026409
|E-Mail:
|ir@bijou-brigitte.com
|Internet:
|www.group.bijou-brigitte.com
|ISIN:
|DE0005229504
|WKN:
|522950
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2209962
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2209962 08.10.2025 CET/CEST
