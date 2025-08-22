Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'285 0.4%  SPI 17'057 0.4%  Dow 44'786 -0.3%  DAX 24'324 0.1%  Euro 0.9381 -0.1%  EStoxx50 5'481 0.4%  Gold 3'331 -0.2%  Bitcoin 91'101 0.2%  Dollar 0.8089 0.1%  Öl 67.6 -0.2% 
22.08.2025 12:45:24

EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR

Bijou Brigitte
42.41 CHF -3.19%
EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR

22.08.2025 / 12:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR

Hamburg, 22. August 2025 – Nach vorläufigen Zahlen erzielte Bijou Brigitte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 154,8 Mio. EUR (Vorjahr: 151,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern betrug im ersten Halbjahr 2025 6,5 Mio. EUR. Damit konnte der Konzern trotz Kostensteigerungen ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau realisieren.

Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern lag mit 3,9 Mio. EUR (Vorjahr: 3,6 Mio. EUR) um 9,9 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum 30. Juni 2025 umfasste das Standortnetz 905 Filialen (31. Dezember 2024: 913).

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht der Bijou Brigitte modische Accessoires AG wird im September 2025 veröffentlicht.

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations / Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com



Ende der Insiderinformation

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 60609-0
Fax: +49 (0)40 6026409
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Internet: www.group.bijou-brigitte.com
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2187656

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187656  22.08.2025 CET/CEST

