Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’037 1.2%  SPI 17’915 1.1%  Dow 48’388 -0.2%  DAX 24’230 0.2%  Euro 0.9357 0.2%  EStoxx50 5’753 0.6%  Gold 4’310 0.2%  Bitcoin 68’845 -2.0%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 60.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Tesla11448018Sika41879292
Top News
UBS-Aktie: Technologiechef Mike Dargan zieht sich zum Jahresende zurück
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Uranboom treibt Kirkstone Metals-Aktie in ungeahnte Höhen
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Oracle-Aktie fällt dennoch weiter: OpenAI-Rechenzentren offenbar ohne Zeitverzug
Suche...
Plus500 Depot

Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.12.2025 20:16:23

EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschliesst Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro

Alzchem Group
130.33 CHF 3.28%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschliesst Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro

15.12.2025 / 20:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Alzchem Group AG beschliesst Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro

 

 

Trostberg, 15. Dezember 2025 – Der Vorstand der Alzchem Group AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten bis zu 70.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 10 Mio. Euro (exkl. Erwerbsnebenkosten) über die Börse zurückzukaufen.

 

Der Rückkauf erfolgt zu dem Zweck, (i) die erworbenen Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen, (ii) an Mitarbeiter der Alzchem-Gruppe auszugeben oder (iii) die Aktien einzuziehen. Andere gesetzlich zulässige Zwecke sind damit nicht ausgeschlossen.

 

Der Rückkauf erfolgt in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Die weiteren Details des Rückkaufs werden unmittelbar vor dessen Beginn gesondert bekanntgegeben.

 



Ende der Insiderinformation

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
Fax: +49862186502888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com
ISIN: DE000A2YNT30
WKN: A2YNT3
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart
EQS News ID: 2246132

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246132  15.12.2025 CET/CEST