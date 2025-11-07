Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Begründung analysieren 07.11.2025 12:09:36

Enttäuscht über SBB-Entscheid: Stadler bedauert Vergabe des Auftrags an Siemens - Aktie sinkt

Enttäuscht über SBB-Entscheid: Stadler bedauert Vergabe des Auftrags an Siemens - Aktie sinkt

Stadler Rail nimmt mit grossem Bedauern den Entscheid der SBB zur Kenntnis, die Bestellung von 116 neuen Doppelstockzügen plus Option für 84 weitere Züge an den deutschen Zughersteller Siemens zu vergeben.

Der Ostschweizer Konzern wird die Begründung der SBB sorgfältig analysieren.

Stadler Rail wollte die Züge in der Schweiz bauen, gemeinsam mit über 200 Zuliefer-Betrieben aus dem ganzen Land, wie das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué schrieb. Dadurch wären bis zu 80 Prozent der Wertschöpfung in der Schweiz geblieben. "Als Schweizer Unternehmen mit ausgewiesener Kompetenz im Bau von Doppelstockzügen mit höchster Zuverlässigkeit hätte Stadler eine wirtschaftlich und technologisch überzeugende Lösung geliefert."

Der Abstand zu Siemens ist offenbar klein: "Aufgrund der Bepunktung der SBB kann Stadler bestätigen, dass die effektive Preisdifferenz 0,6 Prozentpunkte beträgt - berechnet auf 176 Doppelstockzüge", schrieben die Ostschweizer. Bei einem Auftragsvolumen von 2 Milliarden Franken, wäre dies eine Differenz von einer tiefen zweistelligen Millionensumme. "Die anderen Bewertungspunkte der SBB wird Stadler vertieft analysieren", erklärte ein Stadler-Sprecher.

Hohe Zuverlässigkeit

Die Doppelstock-Züge von Stadler, die seit 2012 auf Zürcher S-Bahnnetz eingesetzt würden, zählten mit einer Verfügbarkeit von 99 Prozent zu den zuverlässigsten Zügen der SBB. "Dass wir trotz unseren im täglichen Einsatz der SBB bewährten und beliebten Fahrzeugen die SBB nicht mit der neuesten Technologie beliefern dürfen, ist für Stadler und unsere rund 6000 Mitarbeitenden in der Schweiz eine grosse Enttäuschung", erklärte Konzernchef Markus Bernsteiner.

Stadler bleibe auch nach diesem Entscheid der SBB stark verbunden mit dem Heimmarkt, hiess es. Die SBB hat noch drei weitere Grossbestellungen in Aussicht. So hatte Stadler-Chef Bernsteiner im August gesagt, man sei interessiert am SBB-Auftrag für bis zu 40 Hochgeschwindigkeitszüge, mit denen die SBB auf Strecken im Ausland fahren können.

SBB: Siemens Mobility ist "bewährter Lieferant"

Siemens Mobility hat bereits die Doppelstockzüge der zweiten Generation der Zürcher S-Bahn gebaut. Letztere sind seit Mitte der 2000er Jahre im Einsatz. Der Hersteller bringt laut den SBB "umfangreiche Erfahrung in der Produktion und Zulassung von Personenzügen mit".

Siemens habe in Europa in jüngster Vergangenheit zahlreiche Aufträge unter anderem in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark und Grossbritannien erfolgreich abgewickelt, hiess es weiter.

Siemens Mobility habe "das gemäss Beschaffungsrecht vorteilhafteste Angebot eingereicht" und bei den Investitionskosten, dem Betriebsaufwand (Energie/Instandhaltung) sowie im Bereich der Nachhaltigkeitskriterien am besten abgeschnitten.

Mit dieser Investition stärkten die SBB die Attraktivität des Bahnverkehrs, teilte das Bahnunternehmen weiter mit. Die neuen Züge würden zu einer "modernen, leistungsfähigen und nachhaltigen Mobilität" beitragen.

Die 116 neuen Doppelstockzüge bieten rund 540 Sitzplätze, 16 Veloplätze verteilt auf 8 Multifunktionszonen und haben ausschliesslich Niederflureinstiege. Die Maximalgeschwindigkeit der Züge, die in der Region Zürich und in der Westschweiz zum Einsatz kommen sollen, beträgt 160 Kilometer pro Stunde.

Im SIX-Handel verliert die Stadler-Aktie zeitweise 2,4 Prozent auf 18,70 Franken.

jb/to

Bussnang (awp)

Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
