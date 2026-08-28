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28.08.2026 06:37:00
EDAG Engineering Group legte Quartalsergebnis vor
EDAG Engineering Group präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
EDAG Engineering Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.370 EUR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EDAG Engineering Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 162.4 Millionen EUR im Vergleich zu 174.4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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