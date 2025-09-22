eBay Aktie News: eBay am Abend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 90,33 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'776 Punkten steht. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,82 USD nach. Bei 91,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 730'088 eBay-Aktien.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 10,70 Prozent niedriger. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 60,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je eBay-Aktie. Am 30.07.2025 lud eBay zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

