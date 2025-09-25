eBay Aktie News: eBay am Abend mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 93,15 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 22'337 Punkten realisiert. Die eBay-Aktie sank bis auf 92,41 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,44 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 862'072 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 56,40 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der eBay-Aktie ist somit 39,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2.74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.58 Mrd. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem eBay-Gewinn in Höhe von 5,45 USD je Aktie aus.

