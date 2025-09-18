Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’036 0.3%  SPI 16’745 0.3%  Dow 46’018 0.6%  DAX 23’646 1.2%  Euro 0.9329 0.1%  EStoxx50 5’439 1.3%  Gold 3’667 0.2%  Bitcoin 92’348 0.6%  Dollar 0.7882 -0.1%  Öl 67.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly
Nesté-Aktie gewinnt: Neuer Chef Navratil will Tempo machen
Rüstungsaktien teilweise auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK überwiegend mit Kursgewinnen
Roche-Aktie höher: Roche kauft amerikanische 89bio - Das kostet der Milliardendeal
CFO der Deutschen Bank bestätigt positive Aussichten für Investmentbank im 3. Quartal - Aktie knapp in Grün
Suche...
200.- Saxo-Deal

DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2025 12:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit positiven Vorzeichen

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 53,20 EUR.

DWS Group
49.48 CHF 2.64%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 53,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'423 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'115 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 4,04 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,46 Prozent.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.08.25 DWS Group Neutral UBS AG
28.07.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.07.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
24.07.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:00 Logo WHS Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends und Strategien für clevere Anleger: Kostenloses Webinar heute um 14:00 Uhr
10:54 UBS Logo UBS KeyInvest: Regenerative Energie – Voll konkurrenzfähig/Ölmarkt – Interessante Konstellation
09:18 Marktüberblick: SAP nach Analystenkommentar gesucht
09:11 SMI nach US-Zinssenkung leichter fester erwartet
09:00 Italiens Banken zwischen Tradition und digitaler Zukunft
17.09.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services & Parker-Hannifin mit François Bloch
16.09.25 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Comet Holding AG, Temenos AG, DKSH Holding AG
16.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adecco, Holcim, Partners Group
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’497.33 19.20 BNRSDU
Short 12’747.95 13.79 UUOSMU
Short 13’228.39 8.79 1CUBSU
SMI-Kurs: 12’035.91 18.09.2025 12:34:33
Long 11’494.48 19.67 B74SQU
Long 11’230.62 13.63 B45S7U
Long 10’733.38 8.76 BD7SYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
Roche-Aktie höher: Roche kauft amerikanische 89bio - Das kostet der Milliardendeal
Nach Fed-Zinssenkung: SMI erobert 12'000-Punkte-Marke zurück -- DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schliessen erneut uneinheitlich
Plug Power-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid
Rüstungsaktien teilweise auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK überwiegend mit Kursgewinnen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}