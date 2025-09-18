DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
18.09.2025 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 53,20 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 53,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'423 Punkten steht. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'115 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 4,04 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,46 Prozent.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
17.09.25
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag gesucht (finanzen.ch)
16.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
16.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|06.08.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
