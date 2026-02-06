Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9159 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’844 1.4%  Bitcoin 50’222 2.7%  Dollar 0.7768 -0.2%  Öl 68.4 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Bodenbildungsversuch setzt sich vor dem Wochenende fort
Warum der Franken über Nacht gegenüber Euro und Dollar leicht zulegt
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
Idorsia-Aktie: Grünes Licht für Lucerastat-Zulassungsprogramm in den USA
Tesla-Aktie im Blick: Musk mahnt Geduld bei Cybercab und Optimus an
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 06.02.2026 08:18:57

Goldpreis: Bodenbildungsversuch setzt sich vor dem Wochenende fort

Goldpreis: Bodenbildungsversuch setzt sich vor dem Wochenende fort

Der Goldpreis laboriert im frühen Freitagshandel weiterhin an einer Bodenbildung - dennoch droht der zweite Wochenverlust in Folge.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (Brent)
68.46 USD 1.69%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Der weltweite Ausverkauf bei Technologiewerten und ein stärkerer Dollar beendete die in der ersten Wochenhälfte registrierte kurze Erholungsphase. Nach wie vor verzeichnet der Goldhandel starke Kursschwankungen, was beim CBOE-Gold-Volatilitätsindex (GVZ) seit dem Jahreswechsel zu einem Anstieg von 24 auf aktuell 36 Prozent (Jahreshoch: 46 Prozent) geführt hat. Die Risikobereitschaft scheint deutlich nachzulassen und die Stimmung wechselt zusehends in den Risk-Off-Modus. Hierfür war auch der starke Dollar mitverantwortlich, wenngleich sich der Dollarindex zuletzt nahe seinem Zweiwochenhoch stabilisiert hat. Am Abend dürften sich die Marktakteure zudem für den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) stark interessieren. Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures und dürfte nach den erneuten Margin-Erhöhungen der CME Group besonders gründlich "inspiziert" werden.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 32,60 auf 4'856,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hochspannung vor USA-Iran-Gesprächen

Der Ölpreis steuert auf den ersten Wochenrückgang seit sieben Wochen zu, da sich die Sorgen um das Angebot abgeschwächt haben und Anleger ihren Fokus nun auf den Ausgang der US-Iran-Atomgespräche im Oman richten. Bislang haben sich Teheran und Washington aber nicht einmal auf eine Tagesordnung für das Treffen geeinigt. Iran will ausschliesslich über nukleare Fragen sprechen, während die USA darauf drängen, auch Irans ballistische Raketen, seine Unterstützung bewaffneter Gruppen in der Region sowie den Umgang mit der eigenen Bevölkerung einzubeziehen. Eine Einigung würde den Ölpreis aller Voraussicht nach belasten, während ein Scheitern mit anschliessender militärischer Eskalation den Ölpreis nach oben treiben dürfte.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,80 auf 64,10 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,79 auf 68,34 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Hier finden Sie aktuelle Realtime-Kurse von Gold
Goldpreis unter Druck: Verkaufswelle kehrt an den Markt zurück
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5`000 Dollar

Bildquelle: philoro,adirekjob / Shutterstock.com,TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com,ded pixto / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’823.27 11’487.43
Gold Krügerrand 1 oz 3’969.40 3’558.23
Gold Philharmoniker 1 oz 4’002.36 3’594.35
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 755.23 671.41
Goldbarren 250 g - philoro 31’526.61 28’742.95
Silber CombiBar® 100 g 317.74 168.97
Silber Maple Leaf 1 oz 76.55 58.37
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’279.88 1’756.91

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittwochvormittag zu
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Clariant Aktie News: Clariant zieht am Mittag deutlich an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:08 Arbeitgeber machen neuen Anlauf für Mehrarbeit
07:57 ROUNDUP 2/Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
07:36 Arbeiten die Deutschen zu wenig? Drei Viertel sagen Nein
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:22 Grüne pochen auf Reform der Schuldenbremse
07:12 GNW-News: LIR Life Sciences beginnt mit der zweiten Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories
07:05 ROUNDUP/Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
06:54 Flughafen BER setzt Betrieb wetterbedingt weiterhin aus
07:28 Vor Treffen mit USA: Iran setzt klare Bedingungen
06:34 ROUNDUP/Strecke Köln-Hagen dicht: ICE-Fahrten dauern deutlich länger