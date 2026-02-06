Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
06.02.2026 06:47:00
Reddit-Aktie höher: Gewinnsprung und deutliches Umsatzwachstum
Für Reddit-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend: Die Bilanzveröffentlichung des Internetkonzerns stand auf der Agenda.
Im abgelaufenen Jahresviertel ging es zudem für den Umsatz von 427,7 Millionen US-Dollar auf 726 Millionen US-Dollar nach oben. Die Markterwartungen hatten sich beim Umsatz im Vorfeld auf 665,9 Millionen US-Dollar belaufen.
Reddit kündigt zudem ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Dollar an.
Die Reddit-Aktie zeigte sich an der NYSE um 0,63 Prozent höher bei 152,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
