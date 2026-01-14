Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rally geht weiter 14.01.2026 16:49:00

DroneShield-Aktie fester: Neue Impulse und Analystenlob sorgen für Auftrieb

DroneShield startet 2026 mit starkem Kursplus: Neue Mitarbeiter-Aktien und optimistische Analysten stützen das Wachstum im Bereich Drohnenabwehr.

DroneShield
2.12 CHF 0.24%
• DroneShield-Aktie startet 2026 stark
• 500'000 neue Aktien aus Mitarbeiter-Optionen ausgegeben
• Analysten bleiben optimistisch

Die DroneShield-Aktie startet erfolgreich ins neue Jahr: 2026 steht bereits ein Plus von 28,30 Prozent zu Buche. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Papiere des australische Drohnenabwehr-Spezialist sogar um mehr als 483 Prozent zulegen. Zur Wochenmitte gewann sie an ihrer Heimatbörse in Australien letztlich 1,79 Prozent auf 3,97 AUD, nachdem es auch am Tag zuvor um 1,3 Prozent auf 3,90 AUD hoch ging.

Mitarbeiter-Optionen verwandeln sich in neue Aktien

Der aktuelle Kurssprung ist wohl auf die jüngsten Unternehmensnachrichten zurückzuführen: DroneShield Limited weitet seine Aktienanzahl aus. Der Drohnenabwehr-Spezialist hat am Montag, dem 12. Januar, die Notierung von 500'000 neuen Stammaktien an der Australian Securities Exchange (ASX) beantragt.

Die neuen Wertpapiere entstehen durch die Ausübung von Performance-Optionen, die das Unternehmen im Rahmen seines Mitarbeiter-Anreizprogramms ausgegeben hatte. Eine Bareinlage fliesst dem Unternehmen dabei nicht zu - die Aktien dienen ausschliesslich der langfristigen Mitarbeiterbindung.

Nach Unternehmensangaben bilden diese Performance-Optionen ein wesentliches Instrument, um hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Dies gelte als grundlegende Voraussetzung, um das dynamische Wachstum im Sektor der KI-gestützten Drohnenabwehr weiter voranzutreiben. Die neuen Aktien sind den bestehenden Papieren vollständig gleichgestellt und nehmen ab sofort am Gewinnbezug teil.

Analysten prophezeien Kurssprung

Die Analyseplattform TipRanks liefert Zahlen, die auch den Anleger-Optimismus untermauern: In den vergangenen drei Monaten haben zwei Experten Bewertungen für die kommenden zwölf Monate abgegeben - beide raten zum Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,70 AUD. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 3,97 AUD errechnet sich daraus ein Aufwärtspotenzial von rund 18,5 Prozent.

Die theoretische Verwässerung durch die zusätzlichen Aktien scheint Investoren nicht zu beunruhigen - das anhaltend hohe Interesse an Verteidigungstechnologien, insbesondere autonomen Abwehrsystemen, stützt die Bewertung weiterhin.

Diese Prognose reflektiert das Vertrauen der Analysten in die volle Auftragspipeline und die technologische Marktführerschaft von DroneShield im Bereich der Drohnenabwehrsysteme. Das Unternehmen profitiert vom weltweit steigenden Sicherheitsbedarf gegen unbemannte Flugobjekte - sowohl im militärischen als auch im zivilen Sektor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bank of America-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Gewinn dank starkem Zinsüberschuss und Aktienhandel

Bildquelle: Droneshield

