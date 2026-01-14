|Chef zuversichtlich
Bank of America-Aktie trotzdem tiefer: Mehr Gewinn dank starkem Zinsüberschuss und Aktienhandel
Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben.
Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum.
Die Bank of America-Aktie notiert im NYSE-Handel zeitweise 3,82 Prozent im Minus bei 52,46 US-Dollar.
