Drittes Quartal: Warren Buffett legt Berkshire Hathaway-Zahlen vor - Berkshire-Aktie leichter

Investoren verfolgen mit grossem Interesse die Strategien und Investitionsentscheidungen von Börsenlegende Warren Buffett - und ebenso auch die Quartalszahlen seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway . Am Wochenende gab das Unternehmen nun die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt.

Im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2024 stieg der Umsatz der Buffett-Holding auf 92,995 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Minus gegenüber dem Vorjahreswert von 93,210 Milliarden US-Dollar.

Das Ergebnis je A-Aktie lag im Berichtszeitraum bei 18.272 U-Dollar, nach einem Verlust von auf 8.824 US-Dollar je A-Aktie im dritten Quartal des Vorjahres. Je B-Aktie lag das EPS im abgelaufenen Jahresviertel bei 12,18 US-Dollar, nach -5,88 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Rekordgeldbestand

Die Kasse schwillt bei Berkshire Hathaway weiter deutlich an. Der Bargeldbestand stieg auf 325,2 Milliarden Dollar und erreichte damit einen Rekordwert. Buffett blieb in jüngerer Zeit bei Übernahmen zurückhaltend. Im Mai hatte er auf der jährlichen Aktionärsversammlung gesagt, dass er unter den derzeitigen Umständen keine Vorbehalte gegen einen wachsenden Geldbestand habe. In den drei Monaten von Juli bis September hat Berkshire Anteile im Wert von per saldo 34,6 Milliarden Dollar verkauft.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway senkt Apple-Anteil weiter

Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Investorenlegende Warren Buffett (94) baut ihren Anteil am iPhone-Konzern Apple weiter ab. Die Aktien des Elektronikherstellers im eigenen Bestand hatten Ende des dritten Quartals einen Wert von 69,9 Milliarden US-Dollar (64,5 Mrd Euro), wie Berkshire Hathway am Samstag in Omaha (Nebraska) mitteilte. Ende Juni war der Apple-Anteil noch 84,2 Milliarden Dollar schwer. Der Kurs der Apple-Papiere war in dem Zeitraum von 210,62 Dollar auf 233 Dollar gestiegen. Rechnerisch hat Berkshire demnach rund ein Viertel seiner Papiere zwischen Ende Juni und Ende September verkauft.

Die B-Aktie von Berkshire Hathaway zeigt sich im Montagshandel an der NYSE zeitweise bei 442,31 US-Dollar um 2,18 Prozent tiefer. Für die A-Aktie der Investmentholding geht es daneben zeitweise um 2,10 Prozent abwärts auf 663'738 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp international