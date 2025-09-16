Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
16.09.2025 16:02:28
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: Wäre eine Anlage in Merck von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Merck-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 81.72 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.224 Merck-Aktien. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 15.09.2025 99.15 USD wert, da der Schlussstand 81.02 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.85 Prozent abgenommen.
Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 207.42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Merck Co.
|
16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Merck Aktie News: Merck am Abend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Minus -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}