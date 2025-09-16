Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: Wäre eine Anlage in Merck von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Vor 5 Jahren wurde das Merck-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 81.72 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.224 Merck-Aktien. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 15.09.2025 99.15 USD wert, da der Schlussstand 81.02 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.85 Prozent abgenommen.

Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 207.42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch