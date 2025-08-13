|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 16:02:42
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades JPMorgan Chase-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.480 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2025 auf 292.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 433.53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 333.53 Prozent gesteigert.
JPMorgan Chase war somit zuletzt am Markt 806.23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
