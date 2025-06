Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: Über diese Dividende können sich Walmart-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart am 05.06.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0.83 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 9.21 Prozent. Alles in allem zahlt Walmart 6.69 Mrd. USD an Aktionäre. Damit wurde das Niveau der Walmart-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 8.93 Prozent nach oben angepasst.

Walmart- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte das Walmart-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 97.96 USD. Der Walmart-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0.85 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 1.38 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Walmart via New York 45.88 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 47.15 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Walmart

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.93 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0.95 Prozent anziehen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Walmart

Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Walmart beläuft sich aktuell auf 782.806 Mrd. USD. Das Walmart-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 40.81. Im Jahr 2025 erzielte Walmart einen Umsatz von 680.985 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 2.42 USD.

Redaktion finanzen.ch