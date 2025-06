NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Walmart mit einem Kursziel von 120 US-Dollar auf "Buy" belassen. DEr Analyst Corey Tarlowe nahm an den Veranstaltungen der jährlichen Mitarbeiter-Woche (Associates Week) des Einzelhandelsgiganten teil und sprach mit dem Vorstandschef. Als Erkenntnisse hob er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar hervor, dass es mit Blick auf die Verbraucher keine Veränderungen gegeben habe und verwies zudem auf neue Marketing-Kampagnen von Walmart. Zudem werde agentenbasierte KI als große Chance für Effizienzsteigerung gesehen. Warenlieferungen durch Drohnen würden obendrein auf fünf Städte ausweitet und allgemein sollten die Margen mit der Zeit steigen./rob/ck/ag;