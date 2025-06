Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert am Mittag im Plus

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0.63 Prozent auf 43’255.09 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 16.806 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.344 Prozent auf 43’130.33 Punkte an der Kurstafel, nach 42’982.43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’308.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 43’084.07 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 2.55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 41’603.07 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2025, bei 42’454.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2024, wurde der Dow Jones mit 39’127.80 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2.04 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 2.16 Prozent auf 684.37 USD), Boeing (+ 1.81 Prozent auf 202.51 USD), Caterpillar (+ 1.77 Prozent auf 378.16 USD), JPMorgan Chase (+ 1.65 Prozent auf 288.76 USD) und Nike (+ 1.64 Prozent auf 61.83 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walmart (-0.96 Prozent auf 96.33 USD), Procter Gamble (-0.95 Prozent auf 157.46 USD), Apple (-0.76 Prozent auf 200.03 USD), Sherwin-Williams (-0.71 Prozent auf 341.18 USD) und Home Depot (-0.69 Prozent auf 309.30 EUR).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20’678’081 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.114 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Merck-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6.49 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch