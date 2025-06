Börse New York: Dow Jones steigt zum Handelsende

Am Freitag schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 42’206.82 Punkten ab. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 16.765 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.153 Prozent auf 42’236.03 Punkte an der Kurstafel, nach 42’171.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 42’089.99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42’432.19 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.221 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’677.24 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 20.03.2025, bei 41’953.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2024, wurde der Dow Jones mit 39’134.76 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 0.437 Prozent abwärts. Bei 45’054.36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 2.25 Prozent auf 201.00 USD), Walmart (+ 1.08 Prozent auf 96.12 USD), 3M (+ 1.07 Prozent auf 144.03 USD), Home Depot (+ 1.05 Prozent auf 304.30 EUR) und Chevron (+ 0.92 Prozent auf 149.55 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen UnitedHealth (-1.69 Prozent auf 302.01 USD), Amazon (-1.33 Prozent auf 209.69 USD), NVIDIA (-1.12 Prozent auf 143.85 USD), IBM (-0.79 Prozent auf 280.97 USD) und McDonalds (-0.75 Prozent auf 287.46 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 83’945’918 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 3.101 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.90 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

