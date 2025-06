Märkte in Fernost uneins - Nikkei stark

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag stabil.

Der SMI war mit einem Plus in den Handel eingestiegen und verteidigte die Gewinnzone im Verlauf weiter. Am Nachmittag fiel er jedoch an die Nulllinie zurück, wo er den Tag auch quasi unverändert beendete bei 11’880,00 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI hielten sich derweil knapp im Plus. Der SPI schloss letztlich 0,12 Prozent stärker bei 16’462,13 Stellen, während sich der SLI 0,08 Prozent höher bei 1’948,44 Zählern verabschiedete.

Der Markt setze zu einem Stabilisierungsversuch an, nachdem er an acht der neun vergangenen Handelstage nachgegeben habe, hiess es am Markt. Von einer Erholung könne aber nicht gesprochen werden. Die Lage sei auch nach der Waffenruhe im Nahen Osten fragil. Daher hielten sich die Anleger zurück und blieben in Deckung. Zudem nähere sich der 9. Juli und dann dürfte die US-Zollpolitik wieder zum beherrschenden Thema am Markt werden. "Ungewissheit und Unsicherheit dürften dann das Zepter wieder übernehmen", meinte ein anderer. Die Investoren sollten sich keine allzu grossen Hoffnungen machen, dass die Verhandlungen mit den USA zu einem vollständigen Rückzug der bereits angedrohten Zölle führen werde.

Etwas Rückenwind erhielten die hiesigen Branchenvertreter vom US-Technologiesektor. An der Wall Street waren die Aktien des Chip-Giganten NVIDIA im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen und Prognosen des Halbleiterkonzerns Micron Technology kamen gut an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag höher.

Der DAX war mit einem Plus in den Handel eingestiegen und hielt sich im Verlauf weiter im Plus. Er verliess den Tag 0,64 Prozent stärker bei 23'649,30 Stellen.

Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte waren damit am Donnerstag wieder Gewinne am deutschen Aktienmarkt zu sehen. Etwas Rückenwind verlieh der US-Technologiesektor. Dort waren die Aktien des Chip-Giganten NVIDIA am Mittwoch im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen und Prognosen des Halbleiterkonzerns Micron Technology kamen gut an.

Allerdings gab der Leitindex nach US-Konjunkturdaten einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Die US-Wirtschaft startete schwächer ins Jahr als bisher bekannt. Im ersten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 0,5 Prozent. In einer vorangegangenen Erhebung war nur ein Rückgang um 0,2 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Unterdessen zeigt sich der US-Arbeitsmarkt mit einem unerwartet deutlichen Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in einer weiter robusten Verfassung.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich stärker.

Der Dow Jones schloss 0,94 Prozent höher bei 43'386,84 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 0,97 Prozent fester bei 20'167,91 Punkten in den Feierabend.

Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag Kursgewinne verbucht. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte gar ein weiteres Rekordhoch. Vor allem der optimistische Ausblick von Micron Technology kam bei Experten und auch am Markt gut an, auch wenn die Micron-Aktien selbst ihrer jüngsten Kursrally etwas Tribut zollten. Einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump bereits vor Ablauf der Amtszeit von US-Notenbankchef Jerome Powell im Mai eine Nachfolgeregelung treffen. Sollte dies tatsächlich schon diesen Herbst geschehen, "steigt die Gefahr, dass Powell in seinen letzten Monaten zur 'lahmen Ente' wird", sagte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. "Und damit steigt auch die Gefahr, dass wir frühere Zinssenkungen sehen." Für die Aktienmärkte sind sinkende Zinsen eine tendenziell positive Nachricht. Trump hat Powell immer wieder harsch kritisiert, weil dieser bisher seinen Wünschen nach einer Lockerung der Geldpolitik trotzt. US-Konjunkturdaten hatten zunächst wenig Einfluss auf den Markt.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zieht derzeit um 1,45 Prozent an auf 40'159,40 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen um 0,37 Prozent nach auf 3'435,74 Zähler.

Ebenfalls abwärts geht es in Hongkong - dort büsst der Hang Seng 0,40 Prozent ein auf 24'227,97 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich zum Wochenausklang erneut keine einheitliche Tendenz durch. In Tokio notiert der Nikkei-225 erstmals seit Ende Januar wieder über der Marke von 40'000 Punkten. Gestützt wird die Stimmung in Japan auch von günstigen Inflationsdaten aus dem Grossraum Tokio. Die Inflation ging zuletzt auf 3,1 von 3,4 Prozent zurück, was den Drang zu einer strafferen Geldpolitik laut Marktteilnehmern etwas dämpfen könnte. Erwartet worden war lediglich ein geringer Rückgang auf 3,3 Prozent. Der Yen schwächt sich somit etwas ab. Das stützt japanische Industriewerte In China geben die Kurse erneut nach.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires