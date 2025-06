Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.94 Prozent auf 43’386.84 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 16.806 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.344 Prozent höher bei 43’130.33 Punkten, nach 42’982.43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’084.07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 43’430.99 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2.86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der Dow Jones auf 41’603.07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42’454.79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.06.2024, stand der Dow Jones noch bei 39’127.80 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 2.35 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 2.81 Prozent auf 62.54 USD), Caterpillar (+ 2.77 Prozent auf 381.88 USD), Goldman Sachs (+ 2.58 Prozent auf 687.16 USD), Amazon (+ 2.42 Prozent auf 217.12 USD) und Honeywell (+ 2.07 Prozent auf 226.38 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walmart (-1.27 Prozent auf 96.02 USD), Merck (-1.05 Prozent auf 78.83 USD), Home Depot (-0.69 Prozent auf 309.30 EUR), Sherwin-Williams (-0.51 Prozent auf 341.87 USD) und Amgen (-0.44 Prozent auf 279.11 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43’197’478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.114 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Merck-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch