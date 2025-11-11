IBM Aktie 941800 / US4592001014
|Rentable IBM-Investition?
|
11.11.2025 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in IBM-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde die IBM-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die IBM-Anteile bei 111.99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.893 IBM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2025 auf 309.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 276.03 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176.03 Prozent angewachsen.
IBM wurde am Markt mit 287.37 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
